Обстрел Кривого Рога 28 октября 2024 года

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Вечером в понедельник, 28 октября, Российская Федерация совершила ракетный обстрел Кривого Рога. В результате атаки повреждены здания и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Кривого Рога 28 октября

В частности, в 21:55 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Через несколько минут военные предупредили, что на Кривой Рог летит скоростная цель, после чего в городе слышали взрыв.

Уже в 22:17 глава ОВА подтвердил ракетную атаку, после чего уточнил, что в Кривом Роге в результате обстрела:

поврежден трехэтажный жилой дом;

в доме и хозяйственных постройках возник пожар;

испорчены медучреждение, авто и газопровод.

По предварительной информации, пострадали 10 человек. На месте работают все службы.

Напомним, вечером 28 октября в Харькове также прогремели мощные взрывы.

Кроме того, мы сообщали, что по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг повредил здание медицинского учреждения и административные учреждения.