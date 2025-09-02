Видео
Главная Новости дня Россияне сбросили бомбы на Запорожье — погиб мужчина

Россияне сбросили бомбы на Запорожье — погиб мужчина

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:54
Вражеская авиация атаковала Успеновку - есть жертвы
Последствия бомбардировки. Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожской области зафиксирована очередная атака оккупантов на гражданскую инфраструктуру. Под вражескими бомбами оказалась Успеновка Пологовского района, где погиб 62-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Авиаудар по Пологовскому району

Вражеская авиация атаковала село Успеновка, сбросив несколько авиабомб. В результате ударов повреждены и разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Местные власти уточняют масштабы разрушений и количество пострадавших.

Росіяни скинули бомби на Запоріжжя — загинув чоловік - фото 1
Сообщение Федорова в Telegram. Фото: скриншот

"В результате атаки погиб 62-летний местный житель. Сейчас продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий обстрела", — говорится в сообщении администрации.

На месте работают службы ГСЧС, полицейские и представители власти. Они помогают пострадавшим и документируют преступления армии РФ. Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях во время атак.

Напомним, что в Запорожской области от обстрелов пострадал Пологовский район, где погибли двое мирных жителей.

Ранее мы также информировали, что в Пологовском районе была ранена 66-летняя женщина, а также погибли двое местных жителей в результате повторного обстрела.

ГСЧС Запорожье авиабомба бомба Авиаудар
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
