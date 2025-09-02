Вражеская авиация атаковала Успеновку - есть жертвы

Россияне сбросили бомбы на Запорожье — погиб мужчина
В Запорожской области зафиксирована очередная атака оккупантов на гражданскую инфраструктуру. Под вражескими бомбами оказалась Успеновка Пологовского района, где погиб 62-летний мужчина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Авиаудар по Пологовскому району
Вражеская авиация атаковала село Успеновка, сбросив несколько авиабомб. В результате ударов повреждены и разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Местные власти уточняют масштабы разрушений и количество пострадавших.
"В результате атаки погиб 62-летний местный житель. Сейчас продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий обстрела", — говорится в сообщении администрации.
На месте работают службы ГСЧС, полицейские и представители власти. Они помогают пострадавшим и документируют преступления армии РФ. Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях во время атак.
Напомним, что в Запорожской области от обстрелов пострадал Пологовский район, где погибли двое мирных жителей.
Ранее мы также информировали, что в Пологовском районе была ранена 66-летняя женщина, а также погибли двое местных жителей в результате повторного обстрела.
Читайте Новини.LIVE!