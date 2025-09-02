Вражеская авиация атаковала Успеновку - есть жертвы

Последствия бомбардировки. Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожской области зафиксирована очередная атака оккупантов на гражданскую инфраструктуру. Под вражескими бомбами оказалась Успеновка Пологовского района, где погиб 62-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Авиаудар по Пологовскому району

Вражеская авиация атаковала село Успеновка, сбросив несколько авиабомб. В результате ударов повреждены и разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Местные власти уточняют масштабы разрушений и количество пострадавших.

Сообщение Федорова в Telegram. Фото: скриншот

"В результате атаки погиб 62-летний местный житель. Сейчас продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий обстрела", — говорится в сообщении администрации.

На месте работают службы ГСЧС, полицейские и представители власти. Они помогают пострадавшим и документируют преступления армии РФ. Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях во время атак.

