Главная Новости дня Враг ударил по Пологовскому району — двое погибших

Враг ударил по Пологовскому району — двое погибших

Дата публикации 1 сентября 2025 08:47
Два человека погибли во время обстрела Пологовского района
Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

Запорожская область снова подверглась атакам со стороны оккупантов, которые обстреляли 20 населенных пунктов. В Пологовском районе ранения получила 66-летняя женщина, сообщают местные органы власти. В Пологовском районе в результате очередного обстрела погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Массированный обстрел Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты совершили 591 удар по мирным территориям области. Зафиксировано 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью и Успеновке, а также 3 обстрела из РСЗО по Щербакам, Новоандреевке и Малой Токмачке.

В результате атак были повреждены десятки частных домов, квартир и объектов инфраструктуры. Российские войска сбросили управляемые авиабомбы на село Омельник, повлекшие разрушение жилых домов. В одном из них погибли 64-летние супруги.

Ворог вдарив по Пологівському району — двоє загиблих - фото 1
Сообщение Федорова в Telegram. Фото: скриншот

"432 беспилотника различной модификации, в основном FPV, атаковали населенные пункты от Камышевахи до Преображенки, нанося серьезные разрушения", — отметил Федоров.

Кроме того, оккупанты совершили 150 артиллерийских ударов по территории Плавней, Приморского, Гуляйполя и окрестных сел. Повреждены автомобили, хозяйственные постройки и линии электроснабжения. Всего получено 57 сообщений о разрушениях и других последствиях вражеских атак.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях во время атак. Специалисты продолжают ликвидировать последствия обстрелов и помогать пострадавшим.

Напомним, что в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после мощного ракетного удара по городу. Общее количество пострадавших возросло до 25 человек.

Ранее мы также информировали, что администрация президента США Дональда Трампа впервые прокомментировала массированную атаку России на Киев.

Запорожье Запорожская область обстрелы оккупанты атака
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
