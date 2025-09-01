Двоє людей загинули під час обстрілу Пологівського району

Наслідки обстрілів. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Запорізька область знову зазнала атак з боку окупантів, які обстріляли 20 населених пунктів. У Пологівському районі поранення дістала 66-річна жінка, повідомляють місцеві органи влади. У Пологівському районі внаслідок чергового обстрілу загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Масований обстріл Запорізької області

Впродовж минулої доби окупанти здійснили 591 удар по мирних територіях області. Зафіксовано 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці, а також 3 обстріли з РСЗВ по Щербаках, Новоандріївці та Малій Токмачці.

Внаслідок атак було пошкоджено десятки приватних будинків, квартир та об’єктів інфраструктури. Російські війська скинули керовані авіабомби на село Омельник, спричинивши руйнування житлових будинків. В одному з них загинули подружжя — 64-річні чоловік та дружина.

"432 безпілотники різної модифікації, здебільшого FPV, атакували населені пункти від Комишувахи до Преображенки, завдаючи серйозних руйнувань", — зазначив Федоров.

Крім того, окупанти здійснили 150 артилерійських ударів по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя та навколишніх сіл. Пошкоджені автомобілі, господарчі споруди та лінії електропостачання. Загалом отримано 57 повідомлень про руйнування та інші наслідки ворожих атак.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях під час атак. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та допомагати постраждалим.

