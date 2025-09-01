Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ворог вдарив по Пологівському району — двоє загиблих

Ворог вдарив по Пологівському району — двоє загиблих

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 08:47
Двоє людей загинули під час обстрілу Пологівського району
Наслідки обстрілів. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Запорізька область знову зазнала  атак з боку окупантів, які обстріляли 20 населених пунктів. У Пологівському районі поранення дістала 66-річна жінка, повідомляють місцеві органи влади. У Пологівському районі внаслідок чергового обстрілу загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Масований обстріл Запорізької області

Впродовж минулої доби окупанти здійснили 591 удар по мирних територіях області. Зафіксовано 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці, а також 3 обстріли з РСЗВ по Щербаках, Новоандріївці та Малій Токмачці.

Внаслідок атак було пошкоджено десятки приватних будинків, квартир та об’єктів інфраструктури. Російські війська скинули керовані авіабомби на село Омельник, спричинивши руйнування житлових будинків. В одному з них загинули подружжя — 64-річні чоловік та дружина.

Ворог вдарив по Пологівському району — двоє загиблих - фото 1
Допис Федорова у Telegram. Фото: скриншот

"432 безпілотники різної модифікації, здебільшого FPV, атакували населені пункти від Комишувахи до Преображенки, завдаючи серйозних руйнувань", — зазначив Федоров.

Крім того, окупанти здійснили 150 артилерійських ударів по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя та навколишніх сіл. Пошкоджені автомобілі, господарчі споруди та лінії електропостачання. Загалом отримано 57 повідомлень про руйнування та інші наслідки ворожих атак.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях під час атак. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та допомагати постраждалим.

Нагадаємо, що у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після потужного ракетного удару по місту. Загальна кількість постраждалих зросла до 25 людей.

Раніше ми також інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа вперше прокоментувала масовану атаку Росії на Київ

Запоріжжя Запорізька область обстріли окупанти атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації