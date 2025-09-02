Ворожа авіація атакувала Успенівку — є жертви

Росіяни скинули бомби на Запоріжжя — загинув чоловік
У Запорізькій області зафіксовано чергову атаку окупантів на цивільну інфраструктуру. Під ворожими бомбами опинилася Успенівка Пологівського району, де загинув 62-річний чоловік.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Авіаудар по Пологівському району
Ворожа авіація атакувала село Успенівка, скинувши кілька авіабомб. Унаслідок ударів пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки й господарські споруди. Місцева влада уточнює масштаби руйнувань та кількість постраждалих.
"Внаслідок атаки загинув 62-річний місцевий мешканець. Наразі тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу", — йдеться в повідомленні адміністрації.
На місці працюють служби ДСНС, поліцейські та представники влади. Вони допомагають постраждалим і документують злочини армії РФ. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях під час атак.
