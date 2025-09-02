Ворожа авіація атакувала Успенівку — є жертви

Наслідки бомбардування. Ілюстративне фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькій області зафіксовано чергову атаку окупантів на цивільну інфраструктуру. Під ворожими бомбами опинилася Успенівка Пологівського району, де загинув 62-річний чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Авіаудар по Пологівському району

Ворожа авіація атакувала село Успенівка, скинувши кілька авіабомб. Унаслідок ударів пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки й господарські споруди. Місцева влада уточнює масштаби руйнувань та кількість постраждалих.

Допис Федорова у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок атаки загинув 62-річний місцевий мешканець. Наразі тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу", — йдеться в повідомленні адміністрації.

На місці працюють служби ДСНС, поліцейські та представники влади. Вони допомагають постраждалим і документують злочини армії РФ. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях під час атак.

Нагадаємо, що у Запорізькій області від обстрілів постраждав Пологівський район, де загинули двоє мирних мешканців.

Раніше ми також інформували, що у Пологівському районі було поранено 66-річну жінку, а також загинули двоє місцевих жителів унаслідок повторного обстрілу.