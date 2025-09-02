В Пологівському районі через обстріли РФ загинуло дві людини

Пожежа від обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України

У Запорізькій області минула доба стала трагічною через масовані атаки російських військ. Найбільше постраждав Пологівський район, де загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Росія завдала масованого удару по Запорізькій області впродовж доби

Загалом по регіону окупанти завдали 578 ударів по 18 населених пунктах. Найінтенсивніше ворог застосовував безпілотники: зафіксовано 428 атак дронами різних модифікацій, переважно FPV.

Під удар потрапили Червонодніпровка, Біленьке, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Одарівка, Новоданилівка, Омельник, Преображенка, Мала Токмачка та Чарівне.

Вибиті вікна та пошкоджений дах після обстрілів. Фото: Запорізька ОВА

Також за минулу добу було шість авіаударів з боку російських військ по Омельнику, Єгорівці, Новоселівці, Білогір’ю, Малинівці та Полтавці. Крім того, три удари з реактивних систем залпового вогню накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку. Артилерія ворога 141 раз била по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Особливо тяжкі наслідки зафіксовані в Пологівському районі. Там 62-річний чоловік загинув у результаті авіаудару по Успенівці: російські війська скинули авіабомби, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені приватні будинки й господарчі споруди. Ще одна людина загинула під час іншої атаки у цьому ж районі.

Місцева влада повідомила про щонайменше 89 випадків пошкодження житлових і господарчих об’єктів та автомобілів у різних громадах області.

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня російські війська атакували також Білу Церкву у Київській області.

Також в Одеській області під атакою була портова інфраструктура.