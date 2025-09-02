Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали 18 сел Запорожской области — есть погибшие

Россияне атаковали 18 сел Запорожской области — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:22
В Пологовском районе из-за обстрелов РФ погибли два человека
Пожар от обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Украины

В Запорожской области прошедшие сутки стали трагическими из-за массированных атак российских войск. Больше всего пострадал Пологовский район, где погибли два человека.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Россия нанесла массированный удар по Запорожской области в течение суток

Всего по региону оккупанты нанесли 578 ударов по 18 населенным пунктам. Наиболее интенсивно враг применял беспилотники: зафиксировано 428 атак дронами различных модификаций, преимущественно FPV.

Под удар попали Червоноднепровка, Беленькое, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Одаровка, Новоданиловка, Омельник, Преображенка, Малая Токмачка и Чаривне.

null
Выбитые окна и поврежденная крыша после обстрелов. Фото: Запорожская ОГА

Также за минувшие сутки было шесть авиаударов со стороны российских войск по Омельнику, Егоровке, Новоселовке, Белогорью, Малиновке и Полтавке. Кроме того, три удара из реактивных систем залпового огня накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку. Артиллерия врага 141 раз била по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Особенно тяжелые последствия зафиксированы в Пологовском районе. Там 62-летний мужчина погиб в результате авиаудара по Успеновке: российские войска сбросили авиабомбы, в результате чего были разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Еще один человек погиб во время другой атаки в этом же районе.

Местные власти сообщили о по меньшей мере 89 случаях повреждения жилых и хозяйственных объектов и автомобилей в разных общинах области.

Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска атаковали также Белую Церковь в Киевской области.

Также в Одесской области под атакой была портовая инфраструктура.

российские войска смерть пожар Запорожская область обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации