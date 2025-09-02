В Пологовском районе из-за обстрелов РФ погибли два человека

Пожар от обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Украины

В Запорожской области прошедшие сутки стали трагическими из-за массированных атак российских войск. Больше всего пострадал Пологовский район, где погибли два человека.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Всего по региону оккупанты нанесли 578 ударов по 18 населенным пунктам. Наиболее интенсивно враг применял беспилотники: зафиксировано 428 атак дронами различных модификаций, преимущественно FPV.

Под удар попали Червоноднепровка, Беленькое, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Одаровка, Новоданиловка, Омельник, Преображенка, Малая Токмачка и Чаривне.

Выбитые окна и поврежденная крыша после обстрелов. Фото: Запорожская ОГА

Также за минувшие сутки было шесть авиаударов со стороны российских войск по Омельнику, Егоровке, Новоселовке, Белогорью, Малиновке и Полтавке. Кроме того, три удара из реактивных систем залпового огня накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку. Артиллерия врага 141 раз била по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Особенно тяжелые последствия зафиксированы в Пологовском районе. Там 62-летний мужчина погиб в результате авиаудара по Успеновке: российские войска сбросили авиабомбы, в результате чего были разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Еще один человек погиб во время другой атаки в этом же районе.

Местные власти сообщили о по меньшей мере 89 случаях повреждения жилых и хозяйственных объектов и автомобилей в разных общинах области.

Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска атаковали также Белую Церковь в Киевской области.

