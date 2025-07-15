Обстрел Запорожья 15 июля - в городе возникли пожары

Пожар в городе. Иллюстративное фото: zn.ua

Российские оккупанты еще от вчерашнего вечера, 14 июля, атакуют Запорожье и Запорожскую область дронами. Вследствие обстрелов были пожары.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"С вечера враг атакует Запорожье и Запорожский район БпЛА. Произошло несколько пожаров. На данный момент подразделения ГСЧС пламя потушили", — пишет Федоров.

Он также уточнил, что взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта. Обошлось без пострадавших.

Также отметим, что Федоров в течение всей ночи сообщал о фиксации беспилотников над городом, которые летают даже сейчас.

Напомним, что кроме Запорожья враг обстрелял из арты Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки два человека ранены.

Также мы писали, что этой ночью россияне атаковали Шосткинскую громаду Сумской области. Там в результате удара повреждены медучреждение, дома и есть раненый.