Обстріл Сумської області 15 липня - постраждала людина, пошкоджено медзаклад

РФ атакувала Сумську область — пошкоджено медзаклад та будинки
Російські окупанти в ніч проти 15 липня атакували Шосткинську громаду Сумської області. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження та постраждала людина.
Про це у Telegram повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров.
Наслідки обстрілу Сумської області в ніч проти 15 липня
"Цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога", — пише Григоров.
Також він додав, що внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а також багатоквартирні та приватні будинки.
"Масштаби руйнувань уточнюються. Триває ліквідація наслідків", — резюмував він.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре намагався атакувати українські міста дронами. Зокрема, звуки вибухів лунали у Кропивницькому.
Також ми писали, що на тлі атаки дронів вибухи було чути у Кривому Розі.
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