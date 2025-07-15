Обстріл Сумської області 15 липня - постраждала людина, пошкоджено медзаклад

Ліквідація наслідків атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти в ніч проти 15 липня атакували Шосткинську громаду Сумської області. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження та постраждала людина.

Про це у Telegram повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Сумської області в ніч проти 15 липня

"Цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога", — пише Григоров.

Також він додав, що внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а також багатоквартирні та приватні будинки.

"Масштаби руйнувань уточнюються. Триває ліквідація наслідків", — резюмував він.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре намагався атакувати українські міста дронами. Зокрема, звуки вибухів лунали у Кропивницькому.

Також ми писали, що на тлі атаки дронів вибухи було чути у Кривому Розі.