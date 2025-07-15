Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни ще з вечора атакують Запоріжжя — в місті пожежі

Росіяни ще з вечора атакують Запоріжжя — в місті пожежі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:31
Обстріл Запоріжжя 15 липня — в місті виникли пожежі
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Російські окупанти ще від вчорашнього вечора, 14 липня, атакують Запоріжжя і Запорізьку область дронами. Внаслідок обстрілу були пожежі. 

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя з 14 проти 15 липня

"Від вечора ворог атакує Запоріжжя і Запорізький район БпЛА. Сталося кілька пожеж. На цей час підрозділи ДСНС полумʼя приборкали", — пише Федоров.

Він також уточнив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта. Обійшлося без постраждалих.

Також зазначимо, що Федоров протягом всієї ночі повідомляв про фіксацію безпілотників над містом, які літають навіть зараз.

Нагадаємо, що окрім Запоріжжя, ворог обстріляв з арти Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки двоє людей поранені.

Також ми писали, що цієї ночі росіяни атакували Шосткинську громаду Сумської області. Там внаслідок удару пошкоджено медзаклад, будинки та поранена людина.

пожежа Запоріжжя обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні дрон-камікадзе
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації