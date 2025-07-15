Обстріл Запоріжжя 15 липня — в місті виникли пожежі

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Російські окупанти ще від вчорашнього вечора, 14 липня, атакують Запоріжжя і Запорізьку область дронами. Внаслідок обстрілу були пожежі.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Від вечора ворог атакує Запоріжжя і Запорізький район БпЛА. Сталося кілька пожеж. На цей час підрозділи ДСНС полумʼя приборкали", — пише Федоров.

Він також уточнив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта. Обійшлося без постраждалих.

Також зазначимо, що Федоров протягом всієї ночі повідомляв про фіксацію безпілотників над містом, які літають навіть зараз.

Нагадаємо, що окрім Запоріжжя, ворог обстріляв з арти Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки двоє людей поранені.

Також ми писали, що цієї ночі росіяни атакували Шосткинську громаду Сумської області. Там внаслідок удару пошкоджено медзаклад, будинки та поранена людина.