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Росіяни обстріляли з арти Гуляйполе — подружжя дістало поранень

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:06
Обстріл Гуляйполя 15 липня - двоє людей отримали поранення
Рятувальник на місці атаки. Ілюстративне ото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 15 липня, обстріляли з артилерії Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей та пошкоджено будинок.

Про це у Telegram заявив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік", — пише Федоров.

Також він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Зазначимо, що цієї ночі росіяни активно атакують запорізьку область. Зокрема, Федоров неодноразово писав про фіксацію дронів та роботу ППО в Запоріжжі.

Нагадаємо, що ворог кілька годин тому атакував Шосткинську громаду Сумської області. Внаслідок удару пошкоджено медзаклад та будинки. Попередньо, одна людина постраждала.

Також ми писали, що цієї ночі кілька серій вибухів лунали у Кропивницькому. Місто намагались атакувати ворожі дрони.

Запорізька область обстріли Іван Федоров артилерія руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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