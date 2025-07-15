Обстріл Гуляйполя 15 липня - двоє людей отримали поранення

Рятувальник на місці атаки. Ілюстративне ото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 15 липня, обстріляли з артилерії Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей та пошкоджено будинок.

Про це у Telegram заявив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки обстрілу Гуляйполя 15 липня

"Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік", — пише Федоров.

Також він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Зазначимо, що цієї ночі росіяни активно атакують запорізьку область. Зокрема, Федоров неодноразово писав про фіксацію дронів та роботу ППО в Запоріжжі.

Нагадаємо, що ворог кілька годин тому атакував Шосткинську громаду Сумської області. Внаслідок удару пошкоджено медзаклад та будинки. Попередньо, одна людина постраждала.

Також ми писали, що цієї ночі кілька серій вибухів лунали у Кропивницькому. Місто намагались атакувати ворожі дрони.