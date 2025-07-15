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Главная Новости дня Россияне обстреляли из арты Гуляйполе — супруги получили ранения

Россияне обстреляли из арты Гуляйполе — супруги получили ранения

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 06:06
Обстрел Гуляйполя 15 июля — два человека получили ранения
Спасатель на месте атаки. Иллюстративное ото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 15 июля, обстреляли из артиллерии Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки пострадали два человека и поврежден дом.

Об этом в Telegram заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. 

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"Враг обстрелял город из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина", — пишет Федоров.

Также он добавил, что в результате обстрела поврежден частный дом.

Отметим, что этой ночью россияне активно атакуют запорожскую область. В частности, Федоров неоднократно писал о фиксации дронов и работе ПВО в Запорожье.

Напомним, что враг несколько часов назад атаковал Шосткинскую общину Сумской области. В результате удара повреждены медучреждение и дома. Предварительно, один человек пострадал.

Также мы писали, что этой ночью несколько серий взрывов раздавались в Кропивницком. Город пытались атаковать вражеские дроны.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров артиллерия разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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