Потери КНДР — Зеленский заявил, что РФ пытается скрыть количество

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Сейчас Украина выясняет полную информацию о реальных потерях КНДР.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 декабря.

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Как отметил Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. Речь шла, в частности, об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии.

"По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них", — отметил глава государства.

Напомним, украинские военнослужащие опубликовали видео, судя по всему, с первыми погибшими солдатами Северной Кореи. На кадрах насчитывается более двух десятков тел, однако общие потери больше.

В ГУР заявили, что Россия использует северокорейских солдат для участия в боевых действиях в Курской области. Известно, что они уже понесли первые потери и открыли "дружеский огонь" по кадыровцам.