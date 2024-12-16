Втрати КНДР — Зеленський заявив, що РФ намагається приховати кількість

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Наразі Україна з'ясовує повну інформацію щодо реальних втрат КНДР.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 16 грудня.

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Як зазначив Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. Йшлося, зокрема, і про участь північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії.

"За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, українські військовослужбовці опублікували відео, судячи з усього, з першими загиблими солдатами Північної Кореї. На кадрах нараховується понад два десятки тіл, однак загальні втрати більші.

В ГУР заявили, що Росія використовує північнокорейських солдатів для участі у бойових діях в Курській області. Відомо, що вони вже зазнали перших втрат і відкрили "дружній вогонь" по кадирівцях.