Керівник ЦПД Коваленко заявив, що втрати КНДР значно більші, ніж на відео ЗСУ

Армія КНДР на параді. Ілюстративне фото: росЗМІ

У неділю, 15 грудня, українські військовослужбовці опублікували відео, судячи з усього, з першими загиблими солдатами Північної Кореї. На кадрах нараховується понад два десятки тіл, однак загальні втрати більші.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував військовий Роберт "Мадяр" Бровді, а про більшу кількість втрат повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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На кадрах, які опублікував "Мадяр", зафіксовано штабель тіл загиблих солдатів. Скоріше за все, це військовослужбовці з Північної Кореї, які почали воювати на боці Росії проти військ ЗСУ в Курській області.

Роберт Бровді у свою чергу зазначив, що цих північнокорейських військових було ліквідовано внаслідок спільної роботи операторів FPV-дронів відразу декількох бригад.

Зокрема, на відео можна побачити понад два десятки тіл. Проте за словами керівника ЦПД Коваленка, втрати військ КНДР у складі російської армії більші.

"Загиблих військових КНДР на Курщині більше, ніж на опублікованому нашими військовими знімку з дрона. Вони зараз валяються в перемішку з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що в суботу 14 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів солдатів КНДР. Станом на той день мова йшла лише про Курську область.

Також ми писали про те, що за даними ГУР, північнокорейські військові через мовний бар'єр відкрили "дружній вогонь" по автомобілях кадирівців. Внаслідок обстрілу вони вбили вісім осіб.

