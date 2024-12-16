Руководитель ЦПД Коваленко заявил, что потери КНДР значительно больше, чем на видео ВСУ

Армия КНДР на параде. Иллюстративное фото: росСМИ

В воскресенье, 15 декабря, украинские военнослужащие опубликовали видео, судя по всему, с первыми погибшими солдатами Северной Кореи. На кадрах насчитывается более двух десятков тел, однако общие потери больше.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал военный Роберт "Мадьяр" Бровди, а о большем количестве потерь сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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На кадрах, которые опубликовал "Мадяр", зафиксирован штабель тел погибших солдат. Скорее всего, это военнослужащие из Северной Кореи, начавшие воевать на стороне России против войск ВСУ в Курской области.

Роберт Бровди в свою очередь отметил, что эти северокорейские военные были ликвидированы в результате совместной работы операторов FPV-дронов сразу нескольких бригад.

В частности, на видео можно увидеть более двух десятков тел. Однако по словам руководителя ЦПД Коваленко, потери войск КНДР в составе российской армии больше.

"Погибших военных КНДР на Курщине больше, чем на опубликованном нашими военными снимках с дрона. Они сейчас валяются в перемешке с россиянами. Потери российских войск за последние два дня штурмов идут на сотни", — резюмировал Коваленко.

Напомним, что в субботу 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов солдат КНДР. По состоянию на тот день речь шла только о Курской области.

Также мы писали о том, что по данным ГУР, северокорейские военные из-за языкового барьера открыли "дружеский огонь" по автомобилям кадыровцев. В результате обстрела они убили восемь человек.