Аналітики ISW назвали причини великих втрат військ КНДР у Курській області

Північнокорейські військові. Фото: dsnews.ua

Згідно з повідомленнями, північнокорейські сили стикаються з очікуваними труднощами, високими втратами та поганим зв'язком з військами РФ у Курській області. Це, ймовірно, порушує координацію між північнокорейським та російським персоналом і, своєю чергою, підриває російські військові операції.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Що свідчить про провальні операції РФ і втрати КНДР

Аналітики посилаються на публічні дані. Зокрема, у суботу 14 грудня Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що північнокорейські війська в Курській області нещодавно обстріляли машини чеченського батальйону спецназу "Ахмат". Внаслідок "дружнього вогню" вбито 8 чеченських військовослужбовців, ймовірно, через мовний бар'єр між російськими та північнокорейськими військами.

Також у ГУР повідомили, що мовний бар'єр перешкоджає ефективній бойовій координації солдатами РФ та КНДР.

Крім того, у розвідці зазначили, що контингент, що складається з російських і північнокорейських військових у Курській області, втратив 200 осіб особового складу станом на 14 грудня. Також українські безпілотники атакували позиції КНДР, що узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що північнокорейські війська беруть участь у виснажливих піхотних атаках.

Підсумовуючи аналітики пишуть, що слабка інтеграція та постійні проблеми зі зв'язком між військовими РФ і КНДР, ймовірно, продовжать викликати "тертки" в ході російських військових операцій у Курській області в найближчій перспективі.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала застосовувати солдатів КНДР для штурмів. Станом на той день йшлося тільки про Курську область.

Також ми писали про те, що в неділю українські військові опублікували кадри з дрону, на яких було видно щонайменше два десятки загиблих північнокорейських військ. У ЦПД у відповідь заявили, що втрати ворога ще більше, ніж на відео.