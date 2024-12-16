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В ISW назвали причины высоких потерь солдат КНДР на Курщине

16 декабря 2024 03:51
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Аналитики ISW назвали причины больших потерь войск КНДР в Курской области
Северокорейские военные. Фото: dsnews.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Согласно сообщениям, северокорейские силы сталкиваются с ожидаемыми трудностями, высокими потерями и плохой связью с войсками РФ в Курской области. Это, вероятно, нарушает координацию между северокорейским и российским персоналом и, в свою очередь, подрывает российские военные операции.

Об этом сказано в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики ссылаются на публичные данные. В частности, в субботу 14 декабря Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило, что северокорейские войска в Курской области, недавно обстреляли машины чеченского батальона спецназа "Ахмат". В результате "дружественного огня" убито 8 чеченских военнослужащих, вероятно, из-за языкового барьера между российскими и северокорейскими войсками.

Также в ГУР сообщили, что языковой барьер также препятствует эффективной боевой координации солдатами РФ и КНДР.

Кроме того, в разведке отметили, что контингент состоящий из российских и северокорейских военных в Курской области, потерял 200 человек личного состава по состоянию на 14 декабря. Также украинские беспилотники атаковали позиции КНДР, что согласуется с недавними сообщениями о том, что северокорейские войска участвуют в изнуряющих пехотных атаках.

Подводя итог аналитики пишут, что слабая интеграция и постоянные проблемы со связью между военными РФ и КНДР, вероятно, продолжат вызывать "терки" в ходе российских военный операциях в Курской области в ближайшей перспективе.

Напомним, 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия уже начала применять солдат КНДР для штурмов. По состоянию на тот день, речь шла только о Курской области.

Также мы писали о том, что в воскресенье украинские военные опубликовали кадры с дрона, на которых было видно минимум два десятка погибших северокорейских войск. В ЦПД в ответ заявили, что потери врага еще больше, чем на видео.

КНДР война в Украине Россия Курская область Северная Корея

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