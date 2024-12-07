Взрывы в Адыгеи Российской Федерации 7 декабря

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: svtv.news

В ночь на 7 декабря в республике Адыгея, которая входит в состав Российской Федерации, было громко. Жители Майкопа сообщали как минимум о двух взрывах над столицей региона.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Как пишут каналы ссылаясь на жителей города Майкоп, взрывы произошли примерно в 3 часа ночи по местному времени, и в 2 часа ночи, если судить по Киевскому времени.

По их словам, было слышно как минимум два громких взрыва в районе местного аэродрома. Также по предварительной информации, в тот момент работа система ПВО. При этой воздушная тревога в регионе на момент событий не объявлялась.

Напомним, что в ночь на 4 декабря взрывы было слышно в Рязани. Они прозвучали около местной авиабазы.

Также мы сообщали, что в ту же ночь россияне жаловались на взрывы в Новороссийске. Местные власти утверждали об атаке дронов и работе ПВО.