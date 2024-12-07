Вибухи в Адигеї Російської Федерації 7 грудня

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: svtv.news

У ніч проти 7 грудня у республіці Адигея, що входить до складу Російської Федерації, було голосно. Мешканці Майкопа повідомляли як мінімум про два вибухи над столицею регіону.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Як пишуть канали, посилаючись на жителів міста Майкоп, вибухи сталися приблизно о 3 годині ночі за місцевим часом, і о 2 годині ночі, якщо судити за Київським часом.

За їхніми словами, було чути як мінімум два гучні вибухи в районі місцевого аеродрому. Також за попередньою інформацією, на той момент працює система ППО. При цьому повітряна тривога у регіоні на момент подій не оголошувалась.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 грудня вибухи було чути в Рязані. Вони пролунали біля місцевої авіабази.

Також ми повідомляли, що тієї ж ночі росіяни скаржилися на вибухи в Новоросійську. Місцева влада стверджувала про атаку дронів та роботу ППО.