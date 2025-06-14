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Россияне атаковали Запорожье — в городе пожары

14 июня 2025 04:29
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Запорожья 14 июня — в городе пожары
Пожар в Запорожье. Фото: Иван Федоров/Telegram
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Утром, 14 июня, россияне атаковали Запорожье дронами. В городе уже зафиксированы пожары. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний. Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 04:14.

Россияне атаковали Запорожье — в городе пожары - фото 1
Последствия атаки по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Обновлено в 04:32

Глава ОВА уточнил, россияне нанесли по городу минимум 5 ударов.

"Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары. На местах атак работают экстренные службы", — добавил он.

Напомним, что менее часа назад в Запорожской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион дронами.

Кроме того, мы писали, что несколько часов назад в области также раздавались взрывы. Россияне тоже выпускал дроны.

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