Обстрел Запорожья 14 июня — в городе пожары

Пожар в Запорожье. Фото: Иван Федоров/Telegram

Утром, 14 июня, россияне атаковали Запорожье дронами. В городе уже зафиксированы пожары.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Последствия обстрела Запорожья утром 14 июня

"Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний. Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 04:14.

Последствия атаки по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Обновлено в 04:32

Глава ОВА уточнил, россияне нанесли по городу минимум 5 ударов.

"Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары. На местах атак работают экстренные службы", — добавил он.

Напомним, что менее часа назад в Запорожской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион дронами.

Кроме того, мы писали, что несколько часов назад в области также раздавались взрывы. Россияне тоже выпускал дроны.