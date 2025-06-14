Обстрел Запорожья 14 июня — в городе пожары

Россияне атаковали Запорожье — в городе пожары
Утром, 14 июня, россияне атаковали Запорожье дронами. В городе уже зафиксированы пожары.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия обстрела Запорожья утром 14 июня
"Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний. Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 04:14.
Обновлено в 04:32
Глава ОВА уточнил, россияне нанесли по городу минимум 5 ударов.
"Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары. На местах атак работают экстренные службы", — добавил он.
Напомним, что менее часа назад в Запорожской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион дронами.
Кроме того, мы писали, что несколько часов назад в области также раздавались взрывы. Россияне тоже выпускал дроны.
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