Обстріл Запоріжжя 14 червня — в місті пожежі

Росіяни атакували Запоріжжя — в місті пожежі
Зранку, 14 червня, росіяни атакували Запоріжжя дронами. В місті вже зафіксовано пожежі.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки обстрілу Запоріжжя зранку 14 червня
"Ворог атакує Запоріжжя. У місті сталися кілька займань. Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 04:14.
Оновлено о 04:32
Глава ОВА уточнив, росіяни завдали по місту мінімум 5 ударів.
"Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. На місцях атак працюють екстрені служби", — додав він.
Нагадаємо, що менше години тому у Запорізькій області лунали вибухи. Ворог атакував регіон дронами.
Крім того, ми писали, що кілька годин тому в області також лунали вибухи. Росіяни теж випускав дрони.
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