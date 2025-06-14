Обстріл Запоріжжя 14 червня — в місті пожежі

Пожежа у Запоріжжя. Фото: Іван Федоров/Telegram

Зранку, 14 червня, росіяни атакували Запоріжжя дронами. В місті вже зафіксовано пожежі.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Ворог атакує Запоріжжя. У місті сталися кілька займань. Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 04:14.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Оновлено о 04:32

Глава ОВА уточнив, росіяни завдали по місту мінімум 5 ударів.

"Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. На місцях атак працюють екстрені служби", — додав він.

Нагадаємо, що менше години тому у Запорізькій області лунали вибухи. Ворог атакував регіон дронами.

Крім того, ми писали, що кілька годин тому в області також лунали вибухи. Росіяни теж випускав дрони.