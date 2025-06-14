Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У Запорізькій області пролунали вибухи — що сталося arrow

У Запорізькій області пролунали вибухи — що сталося

14 червня 2025 01:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Запорізькій області 14 червня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 14 червня. Росіяни атакують регіон дронами, працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Запорізькій області в ніч проти 14 червня

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 01:40.

Перед цим Федоров писав, що для для Запорізької області є загроза застосування ударних безпілотників. Крім того, військові теж писали про "Шахеди" в області та загрозу безпосередньо для міста Запоріжжя.

У Запорізькій області пролунали вибухи — що сталося - фото 1
Попередження Повітряних сил ЗСУ про дрони. Фото: скриншот

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — повідомив глава ОВА о 01:45.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Запорізькій області пролунали вибухи — що сталося - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 12 червня, вибухи прогриміли у Харкові. Місто було під атакою дронів.

Також ми писали, що в ніч проти 11 червня, вибухи пролунали в Одеській області. Регіон теж атакували дрони.

вибух Запорізька область обстріли Іван Федоров дрон Шахід-136 війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації