Вибухи у Запорізькій області 14 червня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 14 червня. Росіяни атакують регіон дронами, працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров і канал Повітряних сил ЗСУ.

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"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 01:40.

Перед цим Федоров писав, що для для Запорізької області є загроза застосування ударних безпілотників. Крім того, військові теж писали про "Шахеди" в області та загрозу безпосередньо для міста Запоріжжя.

Попередження Повітряних сил ЗСУ про дрони. Фото: скриншот

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — повідомив глава ОВА о 01:45.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 12 червня, вибухи прогриміли у Харкові. Місто було під атакою дронів.

Також ми писали, що в ніч проти 11 червня, вибухи пролунали в Одеській області. Регіон теж атакували дрони.