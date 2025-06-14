Вибухи у Запорізькій області 14 червня

У Запорізькій області пролунали вибухи — що сталося
Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 14 червня. Росіяни атакують регіон дронами, працює ППО.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Запорізькій області в ніч проти 14 червня
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 01:40.
Перед цим Федоров писав, що для для Запорізької області є загроза застосування ударних безпілотників. Крім того, військові теж писали про "Шахеди" в області та загрозу безпосередньо для міста Запоріжжя.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — повідомив глава ОВА о 01:45.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 12 червня, вибухи прогриміли у Харкові. Місто було під атакою дронів.
Також ми писали, що в ніч проти 11 червня, вибухи пролунали в Одеській області. Регіон теж атакували дрони.
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