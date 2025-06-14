Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В Запорожской области прогремели взрывы — что произошло arrow

В Запорожской области прогремели взрывы — что произошло

14 июня 2025 01:46
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Запорожской области 14 июня
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 14 июня. Россияне атакуют регион дронами, работает ПВО

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Запорожской области в ночь на 14 июня

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 01:40.

Реклама

Перед этим Федоров писал, что для Запорожской области есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, военные тоже писали о "Шахедах" в области и угрозе непосредственно для города Запорожье.

В Запорожской области прогремели взрывы — что произошло - фото 1
Предупреждение Воздушных сил ВСУ о дронах. Фото: скриншот

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — сообщил глава ОВА в 01:45.

Реклама

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Запорожской области прогремели взрывы — что произошло - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 12 июня, взрывы прогремели в Харькове. Город был под атакой дронов.

Также мы писали, что в ночь на 11 июня, взрывы прогремели в Одесской области. Регион тоже атаковали дроны.

взрыв Запорожская область обстрелы Иван Федоров дрон Шахид-136 война в Украине
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации