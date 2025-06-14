Взрывы в Запорожской области 14 июня

В Запорожской области прогремели взрывы — что произошло
Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 14 июня. Россияне атакуют регион дронами, работает ПВО.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Запорожской области в ночь на 14 июня
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 01:40.
Перед этим Федоров писал, что для Запорожской области есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, военные тоже писали о "Шахедах" в области и угрозе непосредственно для города Запорожье.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — сообщил глава ОВА в 01:45.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что в ночь на 12 июня, взрывы прогремели в Харькове. Город был под атакой дронов.
Также мы писали, что в ночь на 11 июня, взрывы прогремели в Одесской области. Регион тоже атаковали дроны.
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