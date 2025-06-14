Взрывы в Запорожской области 14 июня

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 14 июня. Россияне атакуют регион дронами, работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Запорожской области в ночь на 14 июня

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 01:40.

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Перед этим Федоров писал, что для Запорожской области есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, военные тоже писали о "Шахедах" в области и угрозе непосредственно для города Запорожье.

Предупреждение Воздушных сил ВСУ о дронах. Фото: скриншот

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — сообщил глава ОВА в 01:45.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 01:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 12 июня, взрывы прогремели в Харькове. Город был под атакой дронов.

Также мы писали, что в ночь на 11 июня, взрывы прогремели в Одесской области. Регион тоже атаковали дроны.