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У Запорізькій області пролунали вибухи

14 червня 2025 03:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Запорізькій області 14 червня
Вибух у місті. Ілюстративне фото:
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 14 червня. Їх було чути вже вдруге цієї ночі, в знову на тлі атаки дронів.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 03:45.

Перед цим Федоров писав, що для регіону є загроза застосування ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що для Запоріжжя є загроза БпЛА.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:52 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Запорізькій області 14 червня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому, у Запорізькій області також лунали вибухи. Регіон атакували дрони.

Також ми писали, що в ніч проти 12 червня, вибухи лунали у Харкові.

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