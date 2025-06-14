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В Запорожской области прогремели взрывы

14 июня 2025 03:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Запорожской области 14 июня
Взрыв в городе. Иллюстративное фото:
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 14 июня. Их было слышно уже второй раз этой ночью, в снова на фоне атаки дронов.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 03:45.

Перед этим Федоров писал, что для региона есть угроза применения ударных дронов. Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что для Запорожья есть угроза БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:52 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Запорізькій області 14 червня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад, в Запорожской области также раздавались взрывы. Регион атаковали дроны.

Также мы писали, что в ночь на 12 июня, взрывы раздавались в Харькове.

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