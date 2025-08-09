Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали автобус в Херсоне — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 10:14
Дрон атаковал автобус с гражданскими в Херсоне - сколько людей погибли
Атакованный автобус. Фото иллюстративное: Сумская ОГА

Российские оккупанты сегодня, 9 августа, атаковали маршрутный автобус в пригороде Херсона беспилотником. В результате удара два человека погибли, еще шестеро  — получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Читайте также:

РФ ударила по автобусу — подробности

По данным следствия, 9 августа 2025 года около 08:30 военнослужащие вооруженных сил РФ совершили удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.

Внимание! Фото 18+

атакований автобус
Погибшие в результате атаки на автобус в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

"Сейчас также известно, что шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие во время обстрела находились внутри транспортного средства.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.

В Запорожье за сутки зафиксировано 585 ударов РФ. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

В Днепре в результате сегодняшней атаки есть трое пострадавших.

Херсон оккупанты автобусы ранение погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
