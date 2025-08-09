Відео
Україна
Головна Новини дня Росіяни атакували автобус у Херсоні — є загиблі та поранені

Росіяни атакували автобус у Херсоні — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 10:14
Дрон атакував автобус з цивільними у Херсоні – скільки людей загинули
Атакований автобус. Фото ілюстративне: Сумська ОВА

Російські окупанти сьогодні, 9 серпня, атакували маршрутний автобус у передмісті Херсона безпілотником. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Читайте також:

РФ вдарила по автобусу — подробиці

За даними слідства, 9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.

Увага! Фото 18+

атакований автобус
Загиблі внаслідок атаки на автобус у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

"Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами. 

На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої атаки є троє постраждалих.

Херсон окупанти автобуси поранення загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
