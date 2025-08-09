Дрон атакував автобус з цивільними у Херсоні – скільки людей загинули

Росіяни атакували автобус у Херсоні — є загиблі та поранені
Російські окупанти сьогодні, 9 серпня, атакували маршрутний автобус у передмісті Херсона безпілотником. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро — отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
РФ вдарила по автобусу — подробиці
За даними слідства, 9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.
Увага! Фото 18+
"Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.
Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами.
На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.
У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої атаки є троє постраждалих.
