Дрон атакував автобус з цивільними у Херсоні – скільки людей загинули

Атакований автобус. Фото ілюстративне: Сумська ОВА

Російські окупанти сьогодні, 9 серпня, атакували маршрутний автобус у передмісті Херсона безпілотником. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

РФ вдарила по автобусу — подробиці

За даними слідства, 9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.

Увага! Фото 18+

Загиблі внаслідок атаки на автобус у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

"Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами.

На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої атаки є троє постраждалих.