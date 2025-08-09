Відео
Головна Новини дня РФ атакувала Дніпро — спалахнула пожежа, є постраждалі

РФ атакувала Дніпро — спалахнула пожежа, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 09:57
Атака на Дніпро – що відомо про наслідки
Ліквідація наслідків атаки у Дніпрі. Фото: ДСНС

Вранці 9 серпня російські окупанти вдарили по Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також:

Що відомо про постраждалих у Дніпрі

Внаслідок атаки поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н. — їхньому життю нічого не загрожує.

атака на Дніпро
Наслідки російської атаки на Дніпро. Фото: ДСНС
рятувальники в Дніпрі
Ліквідація наслідків у Дніпрі. Фото: ДСНС

Також пошкоджено одне з підприємств, потрощені автівки, виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується.

наслідки Дніпро
Рятувальники ліквідовують пожежу у Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами. 

На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

пожежа Дніпро окупанти війна постраждалі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
