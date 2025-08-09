Атака на Дніпро – що відомо про наслідки

Ліквідація наслідків атаки у Дніпрі. Фото: ДСНС

Вранці 9 серпня російські окупанти вдарили по Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Що відомо про постраждалих у Дніпрі

Внаслідок атаки поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н. — їхньому життю нічого не загрожує.

Наслідки російської атаки на Дніпро. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків у Дніпрі. Фото: ДСНС

Також пошкоджено одне з підприємств, потрощені автівки, виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується.

Рятувальники ліквідовують пожежу у Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами.

На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.