Атака на Дніпро – що відомо про наслідки

РФ атакувала Дніпро — спалахнула пожежа, є постраждалі
Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 09:57
Ліквідація наслідків атаки у Дніпрі. Фото: ДСНС
Вранці 9 серпня російські окупанти вдарили по Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Реклама
Читайте також:
Що відомо про постраждалих у Дніпрі
Внаслідок атаки поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н. — їхньому життю нічого не загрожує.
Також пошкоджено одне з підприємств, потрощені автівки, виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується.
Рятувальники оперативно загасили вогонь.
Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами.
На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама