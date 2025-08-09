Видео
Главная Новости дня РФ атаковала Днепр — вспыхнул пожар, есть пострадавшие

РФ атаковала Днепр — вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 09:57
Атака на Днепр - что известно о последствиях
Ликвидация последствий атаки в Днепре. Фото: ГСЧС

Утром 9 августа российские оккупанты ударили по Днепру. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Что известно о пострадавших в Днепре

В результате атаки ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р. — их жизни ничего не угрожает.

атака на Дніпро
Последствия российской атаки на Днепр. Фото: ГСЧС
рятувальники в Дніпрі
Ликвидация последствий в Днепре. Фото: ГСЧС

Также повреждено одно из предприятий, разбиты машины, возник пожар в здании, которое не эксплуатируется.

наслідки Дніпро
Спасатели ликвидируют пожар в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно потушили огонь.

Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.

На Запорожье за сутки зафиксировано 585 ударов РФ. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

пожар Днепр оккупанты війна пострадавшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
