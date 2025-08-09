Атака на Днепр - что известно о последствиях

РФ атаковала Днепр — вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Утром 9 августа российские оккупанты ударили по Днепру. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Что известно о пострадавших в Днепре
В результате атаки ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р. — их жизни ничего не угрожает.
Также повреждено одно из предприятий, разбиты машины, возник пожар в здании, которое не эксплуатируется.
Спасатели оперативно потушили огонь.
Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.
На Запорожье за сутки зафиксировано 585 ударов РФ. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.
