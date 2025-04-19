Производство водки в России снизилось из-за повышения акцизов — детали от ГУР

Российский магазин. Фото: росСМИ

С начала 2025 года Россия повысила ставку акциза на алкоголь на 15%. Вследствие этого за первый квартал внутреннее производство водки упало на 22,7%. Кроме того, "создание" бренди также претерпело спад — 25%.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Новые акцизы на спиртное в России являются попыткой активизировать поступления в бюджет, откуда Москва финансирует полномасштабную агрессию против Украины.

Кроме того, это является одним из проявлений экономических проблем РФ. Из-за сокращения доходов от нефтегазового сектора Кремль обратился к внутренним ресурсам, пытаясь получить дополнительные средства от собственного населения, которое традиционно имеет большой спрос на алкоголь.

"Рост розничных цен на алкоголь, вызванный увеличением акцизов, вряд ли способен изменить рацион россиян, а вот масштабировать уровень теневого рынка с дешевым спиртным вроде "мистера сидра" — вполне", — добавили в ГУР.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне навязывают детям антиукраинские нарративы. Эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Ранее в российском Архангельске уничтожили автомобили силовиков "ГАЗель". В ГУР показали видео.