Виробництво горілки в Росії знизилось через підвищення акцизів — деталі від ГУР

Російський магазин. Фото: росЗМІ

З початку 2025 року Росія підвищила ставку акцизу на алкоголь на 15%. Внаслідок цього за перший квартал внутрішнє виробництво горілки впало на 22,7%. Крім того, "створення" бренді також зазнало спаду — 25%.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Нові акцизи на спиртне у Росії є спробою активізувати надходження в бюджет, звідки Москва фінансує повномасштабну агресію проти України.

Крім того, це є одним з проявів економічних проблем РФ. Через скорочення доходів від нафтогазового сектора Кремль звернувся до внутрішніх ресурсів, намагаючись отримати додаткові кошти від власного населення, яке традиційно має великий попит на алкоголь.

"Зростання роздрібних цін на алкоголь, викликане збільшенням акцизів, навряд чи здатне змінити раціон росіян, а от масштабувати рівень тіньового ринку з дешевим спиртним на кшталт "містера сідра" ― цілком", — додали в ГУР.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни навʼязують дітям антиукраїнські наративи. Ці дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Раніше в російському Архангельську знищили автомобілі силовиків "ГАЗель". У ГУР показали відео.