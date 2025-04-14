В Архангельську знищили чотири фургони силовиків — деталі від ГУР

Пожежа в Архангельську. Фото: скриншот

В Архангельську, Росія, знищили чотири автомобілі силовиків. Йдеться про відомчі фургони типу "ГАЗель".

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram у понеділок, 14 квітня.

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"12 квітня 2025 року в Архангельску на Росії спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ на вулиці Попова, 57 ― знищено чотири відомчі фургони типу "ГАЗель", — йдеться у повідомленні.

Вогонь з авто перекинувся на будівлю управління. У ГУР наголосили, що руйнівна пожежа — це черговий акт непокори режиму Кремля та його силовикам. Зокрема, вони забезпечують примусову мобілізацію для продовження війни проти України.

"Людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає ― ГУР МО України скеровує на шлях істинний, дієвий та помічний", — йдеться у повідомленні.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" провели диверсію в Кемеровській області Росії, знищивши трансформаторну шафу на залізничній ділянці.

Раніше Служба безпеки України уразила завод у російському місті Чапаєвськ. Він займався виробництвом вибухівки.