В Архангельске уничтожили четыре фургона силовиков — детали от ГУР

Пожар в Архангельске. Фото: скриншот

В Архангельске, Россия, уничтожили четыре автомобиля силовиков. Речь идет о ведомственных фургонах типа "ГАЗель".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram в понедельник, 14 апреля.

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"12 апреля 2025 года в Архангельске на России вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел на улице Попова, 57 — уничтожено четыре ведомственных фургона типа "ГАЗель", — говорится в сообщении.

Огонь из авто перекинулся на здание управления. В ГУР отметили, что разрушительный пожар — это очередной акт неповиновения режиму Кремля и его силовикам. В частности, они обеспечивают принудительную мобилизацию для продолжения войны против Украины.

"Людей, которые осознают необходимость акций прямого действия внутри государства-агрессора, становится больше — ГУР МО Украины направляет на путь истинный, действенный и полезный", — говорится в сообщении.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, партизаны "АТЕШ" провели диверсию в Кемеровской области России, уничтожив трансформаторный шкаф на железнодорожном участке.

Ранее Служба безопасности Украины поразила завод в российском городе Чапаевск. Он занимался производством взрывчатки.