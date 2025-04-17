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Окупанти виховують дітей в школах на ТОТ в ненависті до України

17 квітня 2025 13:35
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кремль влаштовує антиукраїнські лекції у школах на ТОТ
Пропагандистські заходи для дітей. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія розгортає чергову хвилю пропаганди в школах тимчасово окупованих територій України. Під приводом так званої "боротьби з екстремізмом" дітям нав’язують антиукраїнські наративи.

Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

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За інформацією Центру національного спротиву, під час таких "занять" школярам навмисно подають українську мову, державні символи й навіть підтримку Збройних сил України як прояви "екстремізму", за які нібито передбачена відповідальність.

Організаторами лекцій виступають представники ФСБ, поліції, підконтрольного Кремлю духовенства та псевдоактивісти, які діють від імені окупаційної адміністрації.

У ЦНС наголосили, що ці дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, і вчергове демонструють злочинну політику Росії щодо українських дітей.

Нагадаємо, росіяни активно закривають кримськотатарські школи на території окупованого півострова та посилюють пропаганду проросійських нарративів. 

Такоє ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба розповів, чим залякують росіяни дітей на тимчасово окупованих територіях. 

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