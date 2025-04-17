Кремль устраивает антиукраинские лекции в школах на ВОТ

Пропагандистские мероприятия для детей. Фото: росСМИ

Россия разворачивает очередную волну пропаганды в школах временно оккупированных территорий Украины. Под предлогом так называемой "борьбы с экстремизмом" детям навязывают антиукраинские нарративы.

Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.

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По информации Центра национального сопротивления, во время таких "занятий" школьникам намеренно подают украинский язык, государственные символы и даже поддержку Вооруженных сил Украины как проявления "экстремизма", за которые якобы предусмотрена ответственность.

Организаторами лекций выступают представители ФСБ, полиции, подконтрольного Кремлю духовенства и псевдоактивисты, которые действуют от имени оккупационной администрации.

В ЦНС отметили, что эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции, и в очередной раз демонстрируют преступную политику России в отношении украинских детей.

Напомним, россияне активно закрывают крымскотатарские школы на территории оккупированного полуострова и усиливают пропаганду пророссийских нарративов.

Також экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, чем запугивают россияне детей на временно оккупированных территориях.