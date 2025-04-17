Дві кримськотатарські школи вдалось врятувати від росіян — деталі

Юнармія в Криму. Фото: Кримсько-татарський Ресурсний центр

Окупаційна влада за 11 років вже виховала покоління кримських татар, які повністю пройшли курс ворожої пропаганди. Однак, примушення до навчання в "кадетських класах" стає все більш жорстоким. Росіяни залякують батьків і закривають кримськотатарські школи.

Деталі про ситуацію в Криму Новини.LIVE дізнались на пресконференції "Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за І квартал 2025 року".

Реклама

Читайте також:

Очільник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв деталізував масштаби "машини пропаганди" на тимчасово окупованому півострові. Від початку війни росіяни поступово вводили проросійські підручники, відкривали "кадетські класи", вкладали в руки дітей зброю. Від початку повномасштабного вторгнення тиск окупантів лише істотно зростав. Їх нова ціль — повністю закрити всі кримськотатарські школи. Однак, кримцям вдалось відстояти дві навчальні установи.

"Це дві школи — в Аннівці та в Старому Криму. І батьки, і учні, і вчителя відстояли ці школи. Але вони й зараз намагаються в цих школах відкривати "кадетські" класи. Ні директора, ні вчителя не можуть протистояти цьому процесу. Вони тиснуть ідеологічно. Приводять дітей на зустрічі з так званими героями СВО. А, коли діти не йдуть туди, то працівники ФСБ викликають батьків. Починають видавати їм попередження: "Якщо діти не будуть ходити туди, то будуть великі проблеми", — розповів Ескендер Барієв.

За даними центру громадянської просвіти "Альменда", в окупованому Криму діє 260 кадетських класів. Також збільшилася кількість дітей, залучених до "Юнармії". Якщо у 2017 в Криму їх було півтори тисячі, то у листопаді минулого року вже понад 15 тисяч.

"Кадетські класи — це навчання військовій справі. Вони видають їм форму. Це практично мілітаризовані діти, яких з дитинства починають навчати того, щоб вони воювали проти України, проти інших держав. Росіяни продовжують використовувати людський потенціал, який міг би працювати в майбутньому на мир. Вони виховують потенційних військовослужбовців", — додав Ескендер Барієв.

Ескендер Барієв на прессконференції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Анатолія Кобзаря викрали працівники ФСБ у Бахчисараї. Раніше ми розповідали, що окупанти закатували кримчанина у полоні.