Росіяни викрали чоловіка в Криму — трагічна історія

Ескендер Барієв на прессконференції. Фото: Новини.LIVE

Вже майже рік рідні не знають, де знаходиться 44-річний Анатолій Кобзар. Він зник 5 березня минулого року, коли поїхав на роботу до Бахчисарая. Родина викраденого чоловіка вважає, що його забрали співробітники ФСБ.

Історію Анатолія Новини.LIVE дізнались на пресконференції "Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за І квартал 2025 року".

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Сестра викраденого чоловіка Наталія розповіла всі подробиці його зникнення. 5 березня 2024 року він поїхав на роботу до Бахчисарая і не повернувся. Наступного дня окупаційні силовики провели обшук в його будинку.

"Він їхав своєю автівкою. Раптом дорогу перерізав білий мікроавтобус. Звідти вийшли ФСБ і заставили його пересісти в їхній транспорт. Наступного дня цей автобус приїхав до дружини мого брата. Зачитали документ про оголошення підозри, дали документи, сім-карту, пообіцяли пізніше зателефонувати і розповісти, втім так цього і не сталося. Автівку мого брата знайшли за 2-3 тижні з розбитим склом", — розповіла сестра Анатолія.

Анатолій Кобзар. Фото: ctrcenter.org

Родина зверталась до окупаційної влади та поліції, але відповіді на листи не було. Телефон Анатолія Кобзаря, зі слів його сестри, був включений ще протягом певного часу. Однак, на дзвінки ніхто не відповідав.

"Ми дуже переживаємо за брата, що з ним та де він... У нашої матері сильно погіршилось психічне та фізичне здоров'я. Дуже піднявся цукор, почало віднімати ноги. Крим сьогодні контролює РФ, яка мала б забезпечувати порядок на окупованій території. Але людей затримують, арештовують за вигаданими причинами, як і мого брата. Наша родина ніколи не мала нічого спільного з кримінальним світом", — додала Наталія.

Голова Правління Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв розповів, що Анатолій Кобзар був підприємцем. Мав власний м’ясний магазин та займався приватними перевезеннями населення. Відомо, що він відкрито висловлював свою проукраїнську позицію та не підтримував окупаційну "владу" на півострові.

"Анатолій Кобзар – батько двох дітей. Його старшій доньці 25 років, а молодшому синові 13. Вони вже рік живуть у невідомості, не маючи жодної звістки про батька. Його дружина та старенька мати робить усе можливе, щоб дізнатися правду, проте всі звернення до окупаційної "влади" залишаються безрезультатними", – наголосив Ескендер Барієв.

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