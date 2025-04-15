Россияне похитили мужчину в Крыму - трагическая история

Эскендер Бариев на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Уже почти год родные не знают, где находится 44-летний Анатолий Кобзарь. Он исчез 5 марта прошлого года, когда поехал на работу в Бахчисарай. Семья похищенного мужчины считает, что его забрали сотрудники ФСБ.

Историю Анатолия Новини.LIVE узнали на пресс-конференции "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за I квартал 2025 года".

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Сестра похищенного мужчины Наталья рассказала все подробности его исчезновения. 5 марта 2024 года он поехал на работу в Бахчисарай и не вернулся. На следующий день оккупационные силовики провели обыск в его доме.

"Он ехал на своей машине. Вдруг дорогу перерезал белый микроавтобус. Оттуда вышли ФСБ и заставили его пересесть в их транспорт. На следующий день этот автобус приехал к жене моего брата. Зачитали документ об объявлении подозрения, дали документы, сим-карту, пообещали позже позвонить и рассказать, впрочем так этого и не произошло. Машину моего брата нашли через 2-3 недели с разбитым стеклом", — рассказала сестра Анатолия.

Анатолий Кобзарь. Фото: ctrcenter.org

Семья обращалась к оккупационным властям и полиции, но ответа на письма не было. Телефон Анатолия Кобзаря, по словам его сестры, был включен еще в течение определенного времени. Однако, на звонки никто не отвечал.

"Мы очень переживаем за брата, что с ним и где он... У нашей матери сильно ухудшилось психическое и физическое здоровье. Очень поднялся сахар, начало отнимать ноги. Крым сегодня контролирует РФ, которая должна обеспечивать порядок на оккупированной территории. Но людей задерживают, арестовывают по вымышленным причинам, как и моего брата. Наша семья никогда не имела ничего общего с криминальным миром", — добавила Наталья.

Председатель Правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев рассказал, что Анатолий Кобзарь был предпринимателем. Имел собственный мясной магазин и занимался частными перевозками населения. Известно, что он открыто выражал свою проукраинскую позицию и не поддерживал оккупационную "власть" на полуострове.

"Анатолий Кобзарь — отец двоих детей. Его старшей дочери 25 лет, а младшему сыну 13. Они уже год живут в неизвестности, не имея никаких известий об отце. Его жена и пожилая мать делает все возможное, чтобы узнать правду, однако все обращения к оккупационной "власти" остаются безрезультатными", — отметил Эскендер Бариев.

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