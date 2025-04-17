Две крымскотатарские школы удалось спасти от россиян — детали

Юнармия в Крыму. Фото: Крымско-татарский Ресурсный центр

Оккупационные власти за 11 лет уже воспитали поколение крымских татар, которые полностью прошли курс враждебной пропаганды. Однако, принуждение к обучению в "кадетских классах" становится все более жестоким. Россияне запугивают родителей и закрывают крымскотатарские школы.

Детали о ситуации в Крыму Новини.LIVE узнали на пресс-конференции "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за I квартал 2025 года".

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Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев детализировал масштабы "машины пропаганды" на временно оккупированном полуострове. С начала войны россияне постепенно вводили пророссийские учебники, открывали "кадетские классы", вкладывали в руки детей оружие. С начала полномасштабного вторжения давление оккупантов только существенно возрастало. Их новая цель — полностью закрыть все крымскотатарские школы. Однако, крымчанам удалось отстоять два учебных учреждения.

"Это две школы — в Анновке и в Старом Крыму. И родители, и ученики, и учителя отстояли эти школы. Но они и сейчас пытаются в этих школах открывать "кадетские" классы. Ни директора, ни учителя не могут противостоять этому процессу. Они давят идеологически. Приводят детей на встречи с так называемыми героями СВО. А, когда дети не идут туда, то сотрудники ФСБ вызывают родителей. Начинают выдавать им предупреждения: "Если дети не будут ходить туда, то будут большие проблемы", — рассказал Эскендер Бариев.

По данным центра гражданского просвещения "Альменда", в оккупированном Крыму действует 260 кадетских классов. Также увеличилось количество детей, вовлеченных в "Юнармию". Если в 2017 в Крыму их было полторы тысячи, то в ноябре прошлого года уже более 15 тысяч.

"Кадетские классы — это обучение военному делу. Они выдают им форму. Это практически милитаризованные дети, которых с детства начинают обучать тому, чтобы они воевали против Украины, против других государств. Россияне продолжают использовать человеческий потенциал, который мог бы работать в будущем на мир. Они воспитывают потенциальных военнослужащих", — добавил Эскендер Бариев.

Эскендер Бариев на пресс-конференции. Фото: Новости.LIVE

Напомним, Анатолия Кобзаря похитили сотрудники ФСБ в Бахчисарае. Ранее мы рассказывали, что оккупанты убили крымчанина в плену.