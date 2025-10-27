Видео
Россия запустила на Украину 100 дронов — сколько удалось сбить

Россия запустила на Украину 100 дронов — сколько удалось сбить

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:13
обновлено: 11:12
Украина отразила атаку 27 октября — ПВО сбила 66 вражеских дронов
Военнослужащие ВСУ сбивают дроны. Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины

В ночь на 27 октября российская армия осуществила массированную атаку по территории Украины, запустив 100 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других моделей. Атака велась с территории с направлений Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. Около 70 из них составляли "Шахеды".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Сколько дронов ликвидировали ВС ВСУ во время атаки

По предварительным данным на 09:00, 27 октября, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 66 вражеских дронов различных типов над северными, южными и восточными регионами страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 26 беспилотников в девяти различных локациях. В нескольких областях продолжается ликвидация последствий ударов. По состоянию на утро атака еще не завершена - в воздушном пространстве остаются вражеские дроны, поэтому украинцам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, недавно российские оккупанты попали FPV-дроном по маршрутке в Сумской области, где находились гражданские.

Между тем столица России находилась под дроновой атакой — в соцсетях появилось фото, как мобильная огневая группа стережет Кремль.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
