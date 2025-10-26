Москва под ударом дронов 26 октября - возле Кремля стоит мобильная ПВО

Москву атакуют дроны — возле Кремля засветилась мобильная ПВО
В воскресенье вечером, 26 октября, в направлении Москвы летели неизвестные дроны. В то же время возле Кремля была зафиксирована мобильная огневая группа.
Кремль охраняют мобильные ПВО
Около 22:00 в российских пабликах разлетелось фото, на котором видно, что вблизи территории Кремля дежурят мобильная огневая группа россиян.
Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз отчитывался, что российская ПВО якобы сбивает неизвестные дроны, которые летят на столицу. Также он информировал о падении обломков.
Напомним, в ночь на 24 октября неизвестный дрон попал в жилой дом в Красногорске Московской области.
