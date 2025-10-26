Видео
Москву атакуют дроны — возле Кремля засветилась мобильная ПВО

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 23:44
обновлено: 00:07
Москва под ударом дронов 26 октября - возле Кремля стоит мобильная ПВО
Мобильная огневая группа возле Кремля. Фото: российские Telegram-каналы

В воскресенье вечером, 26 октября, в направлении Москвы летели неизвестные дроны. В то же время возле Кремля была зафиксирована мобильная огневая группа.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы. 

Читайте также:

Кремль охраняют мобильные ПВО

Около 22:00 в российских пабликах разлетелось фото, на котором видно, что вблизи территории Кремля дежурят мобильная огневая группа россиян.

Біля Кремля 26 жовтня помітили мобільно вогневу группу ППО
Мобильная огневая группа возле Кремля. Фото: российские паблики

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз отчитывался, что российская ПВО якобы сбивает неизвестные дроны, которые летят на столицу. Также он информировал о падении обломков.

На Москву 26 жовтня летять дрони
Мэр Собянин отчитывается о якобы отражении атаки дронов. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, в ночь на 24 октября неизвестный дрон попал в жилой дом в Красногорске Московской области.

Также мы писали, что в прошлом месяце, 7 сентября, Москву расклеили листовками ко Дню украинской разведки.

война Москва ПВО Кремль дрон Шахид-136 Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
