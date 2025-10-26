Москва под ударом дронов 26 октября - возле Кремля стоит мобильная ПВО

Мобильная огневая группа возле Кремля. Фото: российские Telegram-каналы

В воскресенье вечером, 26 октября, в направлении Москвы летели неизвестные дроны. В то же время возле Кремля была зафиксирована мобильная огневая группа.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Кремль охраняют мобильные ПВО

Около 22:00 в российских пабликах разлетелось фото, на котором видно, что вблизи территории Кремля дежурят мобильная огневая группа россиян.

Мобильная огневая группа возле Кремля. Фото: российские паблики

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз отчитывался, что российская ПВО якобы сбивает неизвестные дроны, которые летят на столицу. Также он информировал о падении обломков.

Мэр Собянин отчитывается о якобы отражении атаки дронов. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, в ночь на 24 октября неизвестный дрон попал в жилой дом в Красногорске Московской области.

Также мы писали, что в прошлом месяце, 7 сентября, Москву расклеили листовками ко Дню украинской разведки.