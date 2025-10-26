Москва під ударом дронів 26 жовтня - біля Кремля стоїть мобільна ППО

Мобільна вогнева група біля Кремля. Фото: російські Telegram-канали

У неділю ввечері, 26 жовтня, в напрямку Москви летіли невідомі дрони. Водночас біля Кремля було зафіксовано мобільну вогневу групу.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на російські Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Кремль охороняють мобільні ППО

Близько 22:00у російських пабліках розлетілося фото, на якому видно, що поблизу території Кремля чергує мобільна вогнева група росіян.

Реклама

Мобільна вогнева група біля Кремля. Фото: російські пабліки

Перед цим мер Москви Сергій Собянін кілька разів звітував, що російська ППО нібито збиває невідомі дрони, які летять на столицю. Також він інформував про падіння уламків.

Мер Собянін звітує про нібито відбиття атаки дронів. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, в ніч проти 24 жовтня невідомий дрон влучив у житловий будинок у Красногорську Московської області.

Реклама

Також ми писали, що минулого місяця, 7 вересня, Москву розклеїли листівками до Дня української розвідки.