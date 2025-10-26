Відео
Україна
Головна Новини дня Москву атакують дрони — біля Кремля засвітилася мобільна ППО

Москву атакують дрони — біля Кремля засвітилася мобільна ППО

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 23:44
Оновлено: 00:07
Москва під ударом дронів 26 жовтня - біля Кремля стоїть мобільна ППО
Мобільна вогнева група біля Кремля. Фото: російські Telegram-канали

У неділю ввечері, 26 жовтня, в напрямку Москви летіли невідомі дрони. Водночас біля Кремля було зафіксовано мобільну вогневу групу.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також:

Кремль охороняють мобільні ППО

Близько 22:00у російських пабліках розлетілося фото, на якому видно, що поблизу території Кремля чергує мобільна вогнева група росіян.

Біля Кремля 26 жовтня помітили мобільно вогневу группу ППО
Мобільна вогнева група біля Кремля. Фото: російські пабліки

Перед цим мер Москви Сергій Собянін кілька разів звітував, що російська ППО нібито збиває невідомі дрони, які летять на столицю. Також він інформував про падіння уламків.

На Москву 26 жовтня летять дрони
Мер Собянін звітує про нібито відбиття атаки дронів. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, в ніч проти 24 жовтня невідомий дрон влучив у житловий будинок у Красногорську Московської області.

Також ми писали, що минулого місяця, 7 вересня, Москву розклеїли листівками до Дня української розвідки.

війна Москва ППО Кремль дрон Шахід-136 Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
