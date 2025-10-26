Москва під ударом дронів 26 жовтня - біля Кремля стоїть мобільна ППО

Москву атакують дрони — біля Кремля засвітилася мобільна ППО
У неділю ввечері, 26 жовтня, в напрямку Москви летіли невідомі дрони. Водночас біля Кремля було зафіксовано мобільну вогневу групу.
Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на російські Telegram-канали.
Кремль охороняють мобільні ППО
Близько 22:00у російських пабліках розлетілося фото, на якому видно, що поблизу території Кремля чергує мобільна вогнева група росіян.
Перед цим мер Москви Сергій Собянін кілька разів звітував, що російська ППО нібито збиває невідомі дрони, які летять на столицю. Також він інформував про падіння уламків.
Нагадаємо, в ніч проти 24 жовтня невідомий дрон влучив у житловий будинок у Красногорську Московської області.
Також ми писали, що минулого місяця, 7 вересня, Москву розклеїли листівками до Дня української розвідки.
