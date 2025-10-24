Безпілотник влетів у квартиру в Красногорську — є п’ятеро постраждалих

Руйнування в будинку. Фото: росЗМІ

В ніч проти 24 жовтня невідомий безпілотник влучив у житловий будинок у Красногорську Московської області, залетівши просто у квартиру на 14-му поверсі. Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Московській області у багатоповерхівку влетів дрон

За даними влади, чотирьох постраждалих госпіталізували. Трьох дорослих доставили до Красногорської міської лікарні №1, а дитину – до Центру імені Рошаля. У дорослих діагностували черепно-мозкові травми, переломи та осколкові поранення. У дитини – вивих коліна та легкі ушкодження гомілки.

Двір багатоповерхівки. Фото: соцмережі

Руїни приміщення. Фото: соцмережі

На місці події працюють рятувальники, поліція та медики.

Також у соцмережах з'явилося відео моменту, як безпілотник влучив в будинок.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Херсонщину — дрон влучив в багатоповерхівку.

А вчора, 23 жовтня, поліція Києва повідомила про два нерозірвані дрони, які влетіли у багатоповерхівки.