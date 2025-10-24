Беспилотник влетел в квартиру в Красногорске — есть пятеро пострадавших

Разрушения в доме. Фото: росСМИ

В ночь на 24 октября неизвестный беспилотник попал в жилой дом в Красногорске Московской области, залетев прямо в квартиру на 14-м этаже. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщают росСМИ.

По данным властей, четырех пострадавших госпитализировали. Трех взрослых доставили в Красногорскую городскую больницу №1, а ребенка — в Центр имени Рошаля. У взрослых диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка — вывих колена и легкие повреждения голени.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

Также в соцсетях появилось видео момента, как беспилотник попал в дом.

Напомним, ночью Россия атаковала Херсонщину — дрон попал в многоэтажку.

А вчера, 23 октября, полиция Киева сообщила о двух неразорвавшихся дронах, которые влетели в многоэтажки.