В Московской области дрон влетел в жилой дом — видео

В Московской области дрон влетел в жилой дом — видео

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 07:42
обновлено: 08:41
Беспилотник влетел в квартиру в Красногорске — есть пятеро пострадавших
Разрушения в доме. Фото: росСМИ

В ночь на 24 октября неизвестный беспилотник попал в жилой дом в Красногорске Московской области, залетев прямо в квартиру на 14-м этаже. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщают росСМИ.

В Московской области в многоэтажку влетел дрон

По данным властей, четырех пострадавших госпитализировали. Трех взрослых доставили в Красногорскую городскую больницу №1, а ребенка — в Центр имени Рошаля. У взрослых диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка — вывих колена и легкие повреждения голени.

Дрон Москва
Двор многоэтажки. Фото: соцсети
Дрон влетів в ЖК Москва
Руины помещения. Фото: соцсети

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

Также в соцсетях появилось видео момента, как беспилотник попал в дом.

Напомним, ночью Россия атаковала Херсонщину — дрон попал в многоэтажку.

А вчера, 23 октября, полиция Киева сообщила о двух неразорвавшихся дронах, которые влетели в многоэтажки.

беспилотники Москва дроны дом Россия
Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
