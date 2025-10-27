Відео
Україна
Росія запустила на Україну 100 дронів — скільки вдалося збити

Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:13
Оновлено: 11:12
Україна відбила атаку 27 жовтня — ППО збила 66 ворожих дронів
Військовослужбовці ЗСУ збивають дрони. Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України

У ніч проти 27 жовтня російська армія здійснила масовану атаку по території України, запустивши 100 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших моделей. Атака велася з території з напрямків Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько 70 із них становили "Шахеди".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів ліквідували ПС ЗСУ під час атаки 

За попередніми даними на 09:00, 27 жовтня, українська протиповітряна оборона збила або придушила 66 ворожих дронів різних типів над північними, південними та східними регіонами країни.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 26 безпілотників у дев’яти різних локаціях. У кількох областях триває ліквідація наслідків ударів. Станом на ранок атака ще не завершена — у повітряному просторі залишаються ворожі дрони, тому українцям нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти поцілили FPV-дроном по маршрутці в Сумській області, де перебували цивільні. 

Тим часом столиця Росії перебувала під дроновою атакою — у соцмережах з'явилося фото, як мобільна вогнева група стереже Кремль. 

безпілотники ППО дрони війна в Україні РЕБ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
