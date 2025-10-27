Україна відбила атаку 27 жовтня — ППО збила 66 ворожих дронів

Росія запустила на Україну 100 дронів — скільки вдалося збити
У ніч проти 27 жовтня російська армія здійснила масовану атаку по території України, запустивши 100 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших моделей. Атака велася з території з напрямків Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько 70 із них становили "Шахеди".
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Скільки дронів ліквідували ПС ЗСУ під час атаки
За попередніми даними на 09:00, 27 жовтня, українська протиповітряна оборона збила або придушила 66 ворожих дронів різних типів над північними, південними та східними регіонами країни.
Водночас зафіксовано влучання 26 безпілотників у дев’яти різних локаціях. У кількох областях триває ліквідація наслідків ударів. Станом на ранок атака ще не завершена — у повітряному просторі залишаються ворожі дрони, тому українцям нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.
Нагадаємо, нещодавно російські окупанти поцілили FPV-дроном по маршрутці в Сумській області, де перебували цивільні.
Тим часом столиця Росії перебувала під дроновою атакою — у соцмережах з'явилося фото, як мобільна вогнева група стереже Кремль.
Читайте Новини.LIVE!