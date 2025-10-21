Массированная атака Украины 21 октября — сколько воздушных целей сбито

Военнослужащий ВСУ отражает воздушную атаку. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 октября российские войска совершили очередную масштабную воздушную атаку по территории Украины, использовав более сотни различных средств поражения. Зафиксировано попадание в нескольких областях, однако, большинство целей удалось обезвредить.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 21 октября

По данным Воздушных сил, с 19:00 20 октября противник выпустил две баллистические ракеты типа "Искандер-М/KN-23" из Брянской области, четыре зенитные управляемые ракеты С-300 с Курщины, а также 98 ударных беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов.

Запуски дронов осуществлялись с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в России, а также с временно оккупированных территорий Крыма — из районов Чауда и Гвардейское. Около 70 аппаратов составляли "Шахеды".

Воздушная оборона Украины задействовала авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и системы беспилотных средств.

По предварительной информации по состоянию на 08:30, защитникам неба удалось сбить или подавить средствами РЭБ 58 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других дронов на севере, востоке и юге страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на успехи ПВО, зафиксировано попадание 37 дронов и нескольких ракет в десяти населенных пунктах, а также падение обломков сбитых аппаратов в двух локациях. Атака продолжается до сих пор — в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских дронов.

