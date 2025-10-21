Масована атака України 21 жовтня — скільки повітряних цілей збито

Військовослужбовець ЗСУ відбиває повітряну атаку. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 21 жовтня російські війська здійснили чергову масштабну повітряну атаку по території України, використавши понад сотню різних засобів ураження. Зафіксовано влучання у кількох областях, проте більшість цілей вдалося знешкодити.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, з 19:00 20 жовтня противник випустив дві балістичні ракети типу "Іскандер-М/KN-23" із Брянської області, чотири зенітні керовані ракети С-300 з Курщини, а також 98 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.

Запуски дронів здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у росії, а також з тимчасово окупованих територій Криму — з районів Чауда і Гвардійське. Близько 70 апаратів становили "Шахеди".

Повітряна оборона України задіяла авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та системи безпілотних засобів.

За попередньою інформацією станом на 08:30, захисникам неба вдалося збити або подавити засобами РЕБ 58 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших дронів на півночі, сході й півдні країни.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри успіхи ППО, зафіксовано влучання 37 дронів і кількох ракет у десяти населених пунктах, а також падіння уламків збитих апаратів у двох локаціях. Атака триває й досі — у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ГУР повідомили про плани Росії щодо виробництва ударних дронів. Стало відомо, скільки безпілотників хочуть там виготовляти.

Також вчора, 20 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив про наміри закупити 25 систем ППО Patriot і пояснив нюанси із темпами постачання.