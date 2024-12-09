В РФ заявили о передаче тел после падения ИЛ-76 — в Украине отреагировали

Авиакатастрофа самолета Ил-76. Фото: соцсети

В России заявили, что передали тела украинских военных, погибших во время авиакатастрофы самолета Ил-76. В Украине заявили, что они нуждаются в дополнительной идентификации.

Об этом сообщают Координационный штаб по обращению с военнопленными и омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 9 декабря.

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В Координационном штабе заявили, что во время последних репатриационных мероприятий в Украину из России передали останки погибших, требующие дополнительной идентификации.

"По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", — говорится в сообщении.

Пост Координационного штаба. Фото: скриншот

Лубинец отметил, что сейчас находится во взаимодействии со всеми компетентными службами по этому вопросу.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, Лубинец сообщил, что до конца года возможны положительные новости о возвращении украинцев из плена.

Ранее стало известно, где расположен фильтрационный лагерь в Беларуси, где пытали украинских пленных.