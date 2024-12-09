У РФ заявили про передачу тіл після падіння ІЛ-76 — в Україні відреагували

Росія заявила про передачу тіл з Іл-76 — Україна відреагувала
У Росії заявили, що передали тіла українських військових, які загинули під час авіакатастрофи літака Іл-76. В Україні заявили, що вони потребують додаткової ідентифікації.
Про це повідомляють Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 9 грудня.
Передача тіл після катастрофи Іл-76
У Координаційному штабі заявили, що під час останніх репатріаційних заходів до України з Росії передали останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації.
"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.
Лубінець зазначив, що наразі перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами щодо цього питання.
Нагадаємо, Лубінець повідомив, що до кінця року можливі позитивні новини щодо повернення українців з полону.
Раніше стало відомо, де саме розташований фільтраційний табір у Білорусі, де катували українських полонених.
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