У РФ заявили про передачу тіл після падіння ІЛ-76 — в Україні відреагували

Авіакатастрофа літака Іл-76. Фото: соцмережі

У Росії заявили, що передали тіла українських військових, які загинули під час авіакатастрофи літака Іл-76. В Україні заявили, що вони потребують додаткової ідентифікації.

Про це повідомляють Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 9 грудня.

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У Координаційному штабі заявили, що під час останніх репатріаційних заходів до України з Росії передали останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації.

"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.

Допис Координаційного штабу. Фото: скриншот

Лубінець зазначив, що наразі перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами щодо цього питання.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, Лубінець повідомив, що до кінця року можливі позитивні новини щодо повернення українців з полону.

Раніше стало відомо, де саме розташований фільтраційний табір у Білорусі, де катували українських полонених.